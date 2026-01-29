Quest’anno, i nati sotto il segno dell’Acquario vivranno emozioni intense e a volte contrastanti. L’amore tra i Gemelli porterà passione e momenti di grande intesa, mentre con il Capricorno potrebbero nascere scontri duri da superare. Il 2026 sarà un anno di cambiamenti, in cui l’Acquario dovrà affrontare anche momenti di introspezione per capire cosa desidera davvero.

Il 2026 per l’Acquario si prospetta un anno di introspezione e di svolte importanti. I sentimenti diventano più profondi e maturi: è un amore meno sfuggente, più autentico, pronto a sorprendere. Le difficoltà non mancheranno, ma rappresenteranno il banco di prova per nuove relazioni e per quelle già consolidate. Una comunicazione chiara e sincera permetterà di mettere da parte ambiguità e incertezze. Il cielo dell’anno Le prime settimane del 2026 saranno scoppiettanti: tra turbolenze e scintille non mancheranno occasioni interessanti. La vera svolta arriva con l’eclissi del 17 febbraio, proprio nel segno dell’Aria: nuove rivelazioni porteranno maggiore conoscenza di sé e sviluppi inaspettati, sia in coppia sia per chi è single. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo Acquario 2026, amore tra turbolenze e scintille: passione con il segno dei Gemelli, scontri logoranti col Capricorno

L’Oroscopo di Barbanera 2026 offre un’analisi delle principali novità e tendenze previste per ogni segno zodiacale nel corso dell’anno.

