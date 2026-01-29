La regione Lombardia annuncia l’apertura di un nuovo centro regionale dedicato all’accessibilità. La decisione arriva dopo che i dati mostrano come la strategia regionale per eliminare le barriere architettoniche sia ancora lontana dall’obiettivo, con molte zone ancora incomplete o poco efficaci. La regione cerca di risolvere le criticità, ma il percorso resta lungo e pieno di ostacoli.

"I dati indicano che la strategia lombarda per l’eliminazione delle barriere architettoniche è ancora incompleta, disomogenea e troppo spesso inefficace". Paola Pizzighini (nella foto), consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, commenta così il rapporto del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale sullo stato in cui versa attualmente l’obbligo dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in Lombardia. "Gli sforzi, a partire dalla legge 14 del 2020 non bastano – dice Pizzighini –. Vi sono infatti difficoltà nella capacità di pianificare, progettare e attuare interventi strutturali nei territori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ora un centro regionale per l’accessibilità"

