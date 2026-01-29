Ora la verità sulla morte di Attanasio

Alla vigilia del quinto anniversario della morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo, si sono tenute alcune commemorazioni in provincia di Lecco. A Primaluna, sono stati ricordati il diplomatico e le sue vittime, con la presenza del padre Salvatore e del senatore Marco Lombardo, che ha annunciato l’intenzione di chiedere una commissione parlamentare di inchiesta sull’omicidio.

Alla vigilia del quinto anniversario dell’uccisione in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio, l’altro giorno la figura dello straordinario diplomatico originario di Limbiate è stata ricordata a Primaluna, in provincia di Lecco, alla presenza di papà Salvatore e del senatore di Azione, Marco Lombardo, promotore dell’iniziativa di una commissione parlamentare di inchiesta sull’agguato costato la vita anche al carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e all’autista Mustapha Milambo. Il sindaco di Pimaluna, Mauro Artusi ha ricordato come Luca Attanasio sia ancora oggi un riferimento morale e un esempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 16:30, la Scuola dell'Infanzia di Primaluna ospiterà un incontro pubblico dedicato alla memoria di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso da un commando armato in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere - facebook.com facebook