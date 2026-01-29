Negli ultimi mesi, OpenAI ha perso terreno. Le aziende come Google e Anthropic hanno lanciato nuove intelligenze artificiali che stanno attirando l’attenzione del mercato. OpenAI si è vista rimontare, mentre le novità di queste aziende continuano a farsi strada. La corsa all’innovazione nel settore AI si fa sempre più serrata.

Da Google ad Anthropic negli ultimi mesi i software di AI più innovativi sono arrivati da altre aziende, che ora le contendono il primato OpenAI non sembra più in grado di trainare il settore dell’intelligenza artificiale (AI). A partire dal 2021, l’azienda ha guidato l’innovazione nell’AI generativa, con servizi come DALL-E, ChatGPT e Sora, in grado di generare immagini, video e testi. Tuttavia negli ultimi mesi la situazione è cambiata, e le novità più discusse nel settore sono arrivate da aziende come Google e Anthropic, mentre OpenAI si è ritrovata per la prima volta indietro. Già a novembre Sam Altman, capo di OpenAI, aveva dichiarato un «codice rosso» in risposta ai progressi fatti da Google, che aveva da poco presentato Gemini 3, il suo nuovo modello linguistico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - OpenAI si è fatta rimontare

Approfondimenti su OpenAI Anthropic

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

7 AI Skills To Get Rich In 2026!

Ultime notizie su OpenAI Anthropic

Argomenti discussi: Ti presentiamo Prism; Chiedere i dati che ChatGPT ha raccolto su di me a OpenAI è stata un'impresa. Ed è andata peggio del previsto; Se l’IA inganna se stessa: i chatbot non riconoscono la grandissima parte dei video fatti con Sora; Blog | OpenAI lancia Prism: il vibe coding applicato alla scienza - Info Data.

OpenAI e Booking.com lanciano lo SME AI Accelerator: per l’Italia l’AI è già matura, ma resta confinata a pochiOpenAI e Booking.com lanciano lo SME AI Accelerator, un programma europeo che punta a portare l’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane di oltre 20.000 PMI attraverso formazione pratica e g ... 01net.it

OpenAI a rischio fallimento? Per gli analisti c’è aria di crisi dietro ChatGPTDiversi segnali suggeriscono un futuro potenzialmente drammatico per OpenAI che, se non troverà risorse importanti, rischierebbe di implodere. tuttotech.net

Secondo le stime degli analisti, OpenAI continua a non essere in utile nonostante la crescita esplosiva degli utenti e ricavi miliardari. Nel 2025 avrebbe registrato perdite per circa 8 miliardi di dollari, con una proiezione di 14 miliardi di perdite nel 2026. A quest - facebook.com facebook