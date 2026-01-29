La Juventus ha fatto un’offerta al Genoa per Norton Cuffy, con un’obbligazione condizionata. Tuttavia, i rossoblù stanno valutando anche altre proposte provenienti dall’Inghilterra. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva.

Norton Cuffy Juve, svelata l’offerta al Genoa con obbligo condizionato: cosa trapela dalla trattativa. Le ultime. Le lancette dell’orologio corrono veloci e le ultime ore di calciomercato si trasformano in una frenetica corsa contro il tempo per la Juventus, determinata a non lasciare nulla di intentato per rinforzare la rosa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi per coprire la casella mancante sulla fascia destra. Il nome caldo, diventato un obiettivo concreto nelle ultime ventiquattr’ore, è quello di Norton Cuffy. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Norton Cuffy Juve, proposta dei bianconeri al Genoa: i rossoblù valutano anche altre offerte dall’Inghilterra. La situazione

