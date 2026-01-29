La proposta di riforma della giustizia non convince. Secondo l’avvocato Matilde Rosati, le modifiche in discussione non risolvono i problemi attuali, anzi, rischiano di alzare i costi e di indebolire l’indipendenza dei pubblici ministeri. La sua opinione mette in discussione le motivazioni dietro la riforma, sottolineando che potrebbe peggiorare la situazione invece di migliorarla.

Matilde Rosati è avvocato in diritto del lavoro e sindacale e componente della direzione provinciale Pd Prato. È contraria alla riforma. Qual è il rischio maggiore che vede in questa riforma? In che modo peggiorerebbe il funzionamento della giustizia rispetto all’attuale sistema? "Il rischio principale della separazione delle carriere è la frammentazione del controllo sulla magistratura, che potrebbe erodere l’indipendenza effettiva dei pubblici ministeri ed esporli al rischio dell’eterodirezione da parte della politica, senza affrontare le inefficienze croniche del sistema della giustizia. La divisione del Csm in giudicante e requirente, unitamente all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare con la componente di magistrati laici più influente e il sistema del sorteggio di membri da un elenco formato dal parlamento, istituisce un meccanismo che rischia di consentire a maggioranze governative di orientare indirettamente nomine e promozioni di procuratori nelle sedi chiave di procure come Roma, Milano, Napoli e Palermo, titolari di indagini su corruzione, mafia e reati finanziari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non risolve i problemi e alza i costi. Ed erode l'indipendenza dei pm"

