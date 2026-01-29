Non c’è partita | la friggitrice ad aria inquina 100 volte meno della padella lo dice uno studio sorprendente

Quando si parla di inquinamento domestico, la differenza tra usare una friggitrice ad aria o una padella è enorme. Uno studio recente rivela che la friggitrice ad aria inquina circa 100 volte meno della padella tradizionale. Un dato che potrebbe convincere molti a preferirla, anche solo per ridurre l’impatto sull’ambiente. Quando cuciniamo in casa, spesso pensiamo solo alle calorie o al sapore, ma bisogna anche considerare l’aria che respiriamo.

Quando friggiamo in casa, non pensiamo solo alle calorie o al gusto. C’è un altro aspetto importante: l’aria che respiriamo. Uno studio dell’Università di Birmingham, pubblicato sulla rivista scientifica ACS ES&T Air, ha scoperto qualcosa di interessante sulle friggitrici ad aria, quegli elettrodomestici che stanno spopolando nelle cucine italiane. Partiamo da un presupposto forse poco conosciuto: le nostre case sono più inquinate di quanto possiamo immaginare. Anche cucinare, con l’emissione di fumi, è pericoloso in tal senso. La ricerca dimostra che cucinare con la friggitrice ad aria, specialmente se si tratta di modelli nuovi, inquina molto meno rispetto alla classica frittura in padella o nella pentola con l’olio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

