Netturbini senza stipendi | il sindaco li incontra all' alba

Questa mattina presto, il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha incontrato i lavoratori del servizio di igiene urbana. Gli operatori sono senza stipendio da settimane, e la vertenza sindacale non permette ancora di trovare una soluzione. Il sindaco ha ascoltato le loro proteste e si è impegnato a cercare un intervento immediato.

In Prefettura è stato già svolto un tavolo tecnico a cui hanno preso parte anche azienda e sindacati e in cui il primo cittadino ha ribadito il diritto dei lavoratori ad essere pagati e della città ad essere pulita All'alba il sindaco di Aversa Francesco Matacena ha incontrato i lavoratori del servizio di igiene urbana, da tempo senza stipendio a causa di una vertenza sindacale. Erano le 4:30 di oggi (29 gennaio) quando il primo cittadino si è recato presso la sede operativa del servizio di igiene urbana per "esprimere la mia vicinanza ai lavoratori della Tekra e comprendere meglio le condizioni in cui operano". Approvato all'unanimità l'atto che impegna il Comune a pagare direttamente i netturbini in caso di inadempienza. Tensione con i lavoratori presenti: l'ex consigliere Favara chiede garanzie sui diritti acquisiti

