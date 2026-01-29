Meghan Markle Harry inorridito | non pensava fossero così spietati

Meghan Markle si prepara a tornare nel Regno Unito, ma sembra molto preoccupata. La duchessa teme il modo in cui potrebbe essere accolta, soprattutto dopo quanto accaduto durante l’ultimo soggiorno di Harry a Londra. Harry si è detto incredulo e inorridito di fronte alla durezza con cui sono stati trattati, e ora Meghan si chiede cosa l’aspetta al suo ritorno.

Meghan Markle si sta preparando per il suo ritorno nel Regno Unito e pare sia terrorizzata all’idea visto il trattamento che è stato riservato a Harry quando ha recentemente soggiornato a Londra. In tribunale è stato fatto un ritratto “impietoso” del Principe che lo ha lasciato inorridito. Meghan Markle, spaventata dal suo ritorno in Gran Bretagna. Meghan Markle non avrebbe mai voluto tornare in Gran Bretagna, ma pare lo farà nel 2027 per accompagnare suo marito Harry agli Invictus Games che si terranno a Birmingham. La Duchessa del Sussex è spaventata da questo viaggio. Per questo avrebbe imposto delle condizioni assurde per il suo ritorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Meghan Markle potrebbe trovarsi di fronte a una difficile fase.

