Maxi giro di spaccio | oltre 21 anni di carcere in tutto per cinque imputati

La polizia ha chiuso un blitz contro uno spaccio di droga che ha portato a condanne per cinque imputati. In totale, hanno accumulato più di 21 anni di carcere dopo un’operazione che ha sequestrato oltre 10 chili di stupefacenti. L’indagine si è concentrata su un giro di spaccio attivo negli ultimi mesi, con i dettagli che emergono ora dalle sentenze.

In tutto 21 anni e 4 mesi di carcere a cinque dei sette imputati per spaccio di droga, in seguito a una maxi operazione della squadra mobile che lo scorso anno ha portato al sequestro di oltre 10 chili di stupefacenti. Nell'udienza di ieri, mercoledì 28 gennaio, il giudice Francesco Antoni ha emesso quattro condanne con il rito abbreviato.

