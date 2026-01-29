L’oroscopo di venerdì 30 gennaio 2026 per tutti i segni | grande amore per Cancro e Acquario

Venerdì 30 gennaio 2026, il cielo porta alcune novità per i segni zodiacali. La Luna in Cancro accende emozioni profonde, mentre l’influenza dello stellium in Acquario rende i sentimenti più dolci e sensibili. Molti aspetti della giornata ruotano attorno ai sentimenti, con Cancro e Acquario che vivono momenti di grande intimità e affetto. La giornata si preannuncia ricca di sorprese e di incontri che potrebbero cambiare qualcosa nel cuore di molti.

