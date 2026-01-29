Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, sta attirando l’attenzione di alcune grandi squadre di Serie A. La società bergamasca ha dato il via libera alla trattativa, e ora si lavora sulla formula e sulle cifre del trasferimento. Lookman, che sta mostrando ottime prestazioni in questa prima parte di stagione, potrebbe presto cambiare maglia. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si concretizzerà davvero il trasferimento.

Si chiama Ademola Lookman uno dei pezzi pregiati di questa finestra invernale di calciomercato: ecco cosa sta succedendo. Era di ritorno dalla Coppa d’Africa e ieri sera si è reso protagonista di una prestazione deludente nella sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ma Ademola Lookman resta uno dei pezzi pregiati di questa sessione invernale di calciomercato. L’attaccante nigeriano classe ’97 è legato all’ Atalanta da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma la sua permanenza a Bergamo potrebbe avere davvero le ore contate. Ademola Lookman (Ansafoto) – calciomercato.it Colpa del Napoli che, nonostante l’eliminazione dalla Champions League, è pronto a sferrare l’assalto decisivo all’ex Leicester. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lookman in una big di Serie A, ok dell’Atalanta: formula e cifre

