L’Occidente ha spalancato i confini perché non ha la coscienza a posto

L’America e l’Europa hanno aperto i confini senza troppo pensare alle conseguenze. Negli Stati Uniti, sotto la guida di Joe Biden, e nell’Unione Europea, la politica migratoria si è fatta più permissiva. Così, molti migranti, soprattutto provenienti dal mondo islamico, si sono sentiti quasi invitati a venire qui. La mancanza di una politica chiara e decisa ha facilitato l’arrivo di queste persone, creando tensioni e problemi che ancora oggi si cerca di gestire.

Dagli States a guida Joe Biden, fino alla mollezza dell'Ue: i disperati del Terzo mondo, soprattutto islamici, sono stati quasi invitati a recarsi qui. Perché la nostra società è ancora ingabbiata nei rimorsi del progresso. L'immigrazione selvaggia e le frontiere colabrodo sono stati i fattori che maggiormente hanno contribuito alla vittoria di Donald Trump nel 2024. Allo stesso modo, la politica di apertura delle frontiere perseguita dalle élite politiche europee sta consegnando un Paese dell'Unione dietro l'altro alle forze conservatrici, alle destre, come si diceva un tempo.

