La scherma italiana si trova di fronte a un nuovo modo di pensare l’allenamento. Secondo un esperto, non basta solo migliorare la tecnica o la forma fisica, bisogna anche allenare la testa. Lo sport, dice, non è solo performance, ma anche strategia e analisi del match. Per questo motivo, si punta sempre di più a lavorare sulla mente, considerando lo studio e la preparazione mentale come parte fondamentale del percorso.

"Bisogna allenare anche la testa perché lo sport non è solo performance, ma è anche tattica, match analisi, si deve lavorare tanto con la testa e cosa allena la testa? Lo studio. Come si studiano gli avversari si studia anche matematica e altro". Mara Navarria, vera icona della scherma italiana e medaglia d’oro nella spada a squadre ai recenti Giochi di Parigi 2024, intervenendo come ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno sportivo universitario, ha offerto l’occasione per riflettere su impegno, determinazione e spirito di squadra, valori che accomunano lo sport e la vita universitaria. "Per me la scuola è stata un’alleata della scherma e la scherma è stata un’alleata della scuola – ha detto Navarria –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'icona della scherma italiana: "Allenare la testa, vince la tattica"

