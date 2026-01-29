Tiberio Ancora, ex collaboratore di Conte al Napoli, racconta che con lui in squadra ci sono stati pochissimi infortuni. Ora che ha lasciato il club, commenta anche la situazione degli azzurri, che da qualche tempo devono fare i conti con numerosi problemi fisici. Parla di Lukaku e delle assenze, e si dice scettico sulla possibilità di rivedere De Bruyne in campo presto. La sua opinione è chiara: i problemi non sono solo sfortuna, ma qualcosa che richiede attenzione.

Muscoli che “tirano”, panchine che si accorciano. A Napoli, da un po’ di tempo, ci hanno fatto l’abitudine. “No Anguissa, no Lukaku, no Gilmour, no De Bruyne, no Rrahmani.”. La filastrocca recitata da McTominay a San Siro rimbomba ancora negli spogliatoi di Castelvolturno, mentre la lista degli infortunati del Napoli pare allungarsi sempre di più. Sfortuna? Certamente. Ma qualcosa si era capito sin dal ritiro estivo. Tiberio Ancora, ex calciatore, oggi è un personal trainer apprezzatissimo nel mondo del pallone. Per quasi vent’anni ha lavorato al fianco di Antonio Conte - leccese come lui - e, fino ad agosto, ha fatto parte dello staff del Napoli del quarto scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex collaboratore di Conte al Napoli: "Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo"

