Le sfide dell’informazione | la diretta dalla Camera con Peter Gomez e Marco Travaglio

La Camera ospita giovedì un evento dedicato alle sfide dell’informazione. Peter Gomez e Marco Travaglio partecipano alla diretta, insieme ad altri giornalisti e conduttori televisivi. L’iniziativa, promossa dalla senatrice Floridia, si concentra sui problemi e le trasformazioni del settore giornalistico italiano. Alla riunione intervengono anche Giovanni Floris, Veronica Gentili e Francesca Fialdini, tutti pronti a discutere del ruolo dei media nel nostro Paese.

Giovedì 29 gennaio alle 15, su iniziativa della senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, alla Camera si terrà l’incontro “Le sfide dell’informazione”, sono previsti gli interventi di Gian Marco Chiocci (Direttore TG1), Marco Travaglio (Direttore Il Fatto Quotidiano), Giovanni Floris (Conduttore diMartedì, LA7), Veronica Gentili (Conduttore Le Iene, Italia 1), Giorgio Lauro (Conduttore Un Giorno da Pecora, Radio 1), Peter Gomez (Conduttore La confessione, Rai 3), Francesco Oggiano (Giornalista e creator), Francesca Fialdini (Conduttrice Da noi. a ruota libera, Rai 1) e Luisella Costamagna (Giornalista, conduttrice, autrice) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le sfide dell’informazione: la diretta dalla Camera con Peter Gomez e Marco Travaglio Approfondimenti su Gomez Travaglio Violenze Ice e proteste, un problema per Trump? La diretta con Peter Gomez e Marco Pasciuti Ucraina, quello di Trump è l’unico piano di pace possibile? La diretta con Peter Gomez e Marco Pasciuti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gomez Travaglio Argomenti discussi: INVITO STAMPA - LE SFIDE DELL'INFORMAZIONE [DOMANI ORE 15, CAMERA DEI DEPUTATI]; Nostra intervista al Sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini - Il valore dell'informazione: fra tutela della democrazia e le sfide digitali; Cultura del dato e data strategy: governare la trasformazione digitale; Giornalismo: prorogati i bandi dei Premi Roberto Morrione e Riccardo Laganà, 25 gennaio nuovo termine per le candidature. M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA – LE SFIDE DELL’INFORMAZIONE [DOMANI ORE 15, CAMERA DEI DEPUTATI]»Su iniziativa della Senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, si terrà il prossimo 29 gennaio 2026 a partire dalle ore 15 ... agenziagiornalisticaopinione.it M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA – LE SFIDE DELL’INFORMAZIONE (GIO 29 GEN, ORE 15 – CAMERA DEI DEPUTATI)»Su iniziativa della Senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, si terrà il prossimo 29 gennaio 2026 a partire dalle ore 15 ... agenziagiornalisticaopinione.it Il commento di Peter Gomez alle parole di Giorgia Meloni in occasione della Giornata della Memoria - facebook.com facebook #tagada Il commento di Peter Gomez alle parole di Giorgia Meloni in occasione della Giornata della Memoria x.com

