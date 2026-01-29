Il Garante ha stabilito che un’azienda non può controllare le email di un lavoratore licenziato. In questo caso, il datore di lavoro non aveva chiuso l’account e continuava a ricevere le email sul suo profilo personale, senza rispettare le regole sulla privacy. La decisione mette in chiaro che il rispetto delle procedure è fondamentale anche in fase di fine rapporto di lavoro.

La posta elettronica è corrispondenza privata. Anche dopo la fine del rapporto di lavoro. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, sanzionando una società con una multa di 40mila euro. Il caso riguarda un amministratore delegato licenziato. Dopo la contestazione disciplinare e la cessazione del rapporto, l’azienda gli aveva negato l’accesso all’email aziendale, lasciando però l’account attivo., L’ex dirigente aveva avanzato tre richieste: disattivazione della casella, inoltro dei messaggi al suo indirizzo personale, risposta automatica per informare i contatti del nuovo recapito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "L'azienda non può spiare la mail del lavoratore licenziato": la decisione del Garante

