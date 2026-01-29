L’analisi di Legacoop | Dall’attrattività al lavoro Fino alla coesione sociale Ecco le sfide di Bologna

Bologna si conferma ancora una volta una delle città più vive d’Italia. I dati di Legacoop mostrano che l’economia locale si muove bene, con molte opportunità di lavoro. La città continua a crescere, puntando anche su cultura e coesione sociale. La sfida ora è mantenere questo slancio e affrontare i nuovi bisogni della comunità.

Bologna si conferma una città ai vertici delle classifiche nazionali, trainata da indicatori economici solidi e da un dinamismo culturale con pochi eguali. Ce lo dice l’esperienza quotidiana ma anche le recenti rilevazioni del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Tuttavia, anche qui gli indici di rallentamento sono evidenti, sia sul piano della produzione, sia su quello dell’inclusione lavorativa e dei redditi, legati ai rischi di un contesto globale caratterizzato da una profonda incertezza politica ed economica e da enormi transizioni. Essere tra i primi deve significare responsabilità: avere la forza per intercettare le fragilità prima che diventino fratture sociali e avere visione per guidare transizioni che, se subite, rischiano di travolgere il nostro modello di convivenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

