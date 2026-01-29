La scelta deve valorizzare le inclinazioni

Oltre undicimila studenti si sono iscritti alle scuole superiori di Cesena per il nuovo anno scolastico 2025-2026. La scelta dei ragazzi si concentra sulle inclinazioni personali, e molti di loro hanno deciso di seguire percorsi diversi rispetto al passato. La domanda più frequente tra i giovani riguarda quale indirizzo possa offrire loro le migliori opportunità per il futuro. Le iscrizioni continuano a crescere, e le scuole si preparano ad accogliere questa ondata di studenti con nuovi programmi e iniziative.

Nel corrente anno scolastico 2025-2026, si sono iscritti oltre undicimila studenti alle scuole superiori del comprensorio di Cesena. I numeri totali sono in calo a livello nazionale, ma Cesena vede scuole molto popolose come il Liceo Righi con circa 1.457 studenti e il Liceo Classico Monti con 1.476 studenti. Si tratta dei due istituti più popolosi, il Classico ha superato di poco lo Scientifico per più lustri battistrada in città. Sono i grandi favoriti anche delle iscrizioni 2026-2027. Negli ultimi decenni si è diffuso infatti in Italia e anche nel nostro territorio il fenomeno della liceizzazione di massa, ovvero l’aumento costante delle iscrizioni ai licei a discapito degli istituti tecnici e professionali, anche a causa dell’avvio di indirizzi molteplici nei tradizionali scientifico e classico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La scelta deve valorizzare le inclinazioni" Approfondimenti su Cesena Scuole Anfiteatro, il sindaco ribadisce: "Si può valorizzare, ma deve coesistere con l'asilo". Renzi: "Inconciliabili" Sanremo 2026, Conti travolto dai Big: deve prendere la scelta più difficile Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cesena Scuole Argomenti discussi: La scelta deve valorizzare le inclinazioni; Riforma professioni. Cimo-Fesmed: Bene valorizzazione, ma tutelare prerogative medici; Pro.Gi.T Team: al lavoro per valorizzare il ciclismo in Puglia; Sanremo 2026: un Festival che rallenta per valorizzare i percorsi artistici. La pasta di legumi non deve essere triste né una scelta da dieta. Può essere semplice, golosa e adatta alla vita di tutti i giorni. In questo carosello trovi 5 condimenti facili e veloci, pensati per chi ha giornate impegnative e ha bisogno di piatti che funzionano da - facebook.com facebook Il sorteggio non è democrazia. La democrazia si esprime con una scelta, con un voto. Il CSM, il cui compito principale è garantire l' autonomia e l' indipendenza della magistratura, non deve essere eletto per sorteggio. Per questo e per molte altre ragioni #IoVo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.