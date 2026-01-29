La frana di Niscemi travolge le destre E riparte il solito scaricabarile

La frana a Niscemi mette in crisi le forze di destra al potere. Le accuse volano tra i politici, con Nello Musumeci nel mirino. La situazione rimane difficile e ancora tutta da chiarire.

La frana di Niscemi finisce per travolgere le destre al governo. Nel mirino c’è innanzitutto Nello Musumeci. Attuale ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, è stato per due volte Presidente della Provincia di Catania, e soprattutto presidente della Regione Siciliana. Nel corso del suo impegno istituzionale, Musumeci è stato anche commissario del governo nazionale per la lotta al dissesto idrogeologico in Sicilia. Non è un caso che le opposizioni ora chiedano che si faccia da parte perché non poteva non sapere. Ma il ministro ha provato a mettere le mani davanti e a scaricare le responsabilità sui sindaci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

