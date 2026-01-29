La crescita interiore La stagione di Psicosintesi

Arezzo Psicosintesi riparte con un nuovo calendario di incontri dedicati alla crescita personale e alla ricerca interiore. La stagione di attività si concentra su incontri formativi e momenti di confronto, pensati per chi vuole approfondire il percorso di sviluppo interiore. La struttura punta a coinvolgere chi desidera migliorare se stesso e trovare nuove risposte, con appuntamenti già in programma per tutto il periodo.

Arezzo Psicosintesi apre un nuovo anno di attività con un calendario di incontri dedicati alla formazione, alla crescita personale e alla ricerca interiore. La stagione 2026 è in programma sempre a Spazio Seme con una conferenza al mese fino a maggio 2026. L'associazione che da anni promuove percorsi di crescita personale e formazione ispirati alla psicosintesi di Roberto Assagioli ha preparato anche per il nuovo anno un programma ricco di proposte e attività, con appuntamenti sia in presenza che online, pensati per rispondere al crescente interesse di partecipanti provenienti da tutta Italia. Già attivo il "Laboratorio di Psicosintesi" presso la Fondazione Arezzo Comunità (via di Pellicceria 23): un cantiere aperto in cui sperimentare in gruppo temi fondamentali della vita interiore.

