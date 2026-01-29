Juventus Women Napoli LIVE | torna Wälti davanti Cambiaghi-Vangsgaard

Dopo l’assenza forzata, Wälti torna in campo con la Juventus Women nel match di Coppa Italia contro il Napoli. La squadra di casa si presenta con Cambiaghi e Vangsgaard in attacco, pronta a spingere fin dai primi minuti. La partita si gioca a ritmo serrato, con i tifosi che seguono ogni azione con attenzione.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Napoli 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus Women torna in campo e batte il Napoli nel match di Coppa Italia.

Juventus-Napoli W. 2-1 | Cambiaghi segna il gol-vittoria per le bianconere | #SerieAWomenAthora

Juventus Women-Napoli: verso il fischio d'inizio del matchVa avanti il percorso delle Women bianconere in Coppa Italia. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata di una settimana fa, la Juventus affronta in casa stasera alle 20.30 il Napoli, ... tuttojuve.com

Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La ... juventusnews24.com

