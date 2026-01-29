Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | si comincia a Biella

La partita tra Juventus Women e Napoli si gioca a Biella e termina senza reti. Le due squadre si affrontano nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. La gara è stata combattuta, ma nessuna delle due ha trovato il modo di segnare. I tifosi restano in attesa di una svolta nelle prossime sfide.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell'andata. Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 1? Tiro Floe – Conclusione dal limite, sul fondo 1? Calcio d'inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women.

