Juve il grande mistero Vlahovic | come lavora quando torna dove va
La Juventus lavora di nuovo con Vlahovic, anche se ancora non ci sono offerte ufficiali. Il giocatore si sta allenando con il preparatore atletico per tornare in campo a marzo, ma il suo futuro resta incerto. La società aspetta, mentre lui accelera i tempi per tornare a disposizione. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se resterà o se partirà.
Tutto cambia e si trasforma in fretta, specie nel calcio. Anche se qualche volta è complicato cambiare il finale di una storia, se compromessa. L'avventura di Vlahovic alla Juve - salvo sorprese - è ai titoli di coda, bisogna attendere solo il 30 giugno per consumare completamente il contratto che in quest'ultimo anno pesa tanto: 4 milioni in più, da aggiungere allo stipendio di 8 milioni per effetto di un bonus alla firma spalmato sul lungo periodo quando arrivò a Torino. Il serbo è alle prese con un infortunio che lo ha costretto a fermarsi alla fine di novembre, per il quale serve ancora un bel po' di pazienza: ora, però, comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel, contando di essere in campo a marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Juve Vlahovic
Juve, ansia Spalletti: infortunio per Vlahovic, ecco quando torna
Grande Fratello non va in onda il 6 novembre, quando torna Simona Ventura
Courtois nega il gol a Vlahovic, salvando la porta del Real
Ultime notizie su Juve Vlahovic
Argomenti discussi: Massimo Mauro: la Juve non è una grande squadra, ormai si è capito; Tonali-Juve, l’ultimo messaggio fa sognare i tifosi bianconeri; Tonali-Juve l’ultimo messaggio fa sognare i tifosi bianconeri; McTominay lancia la sfida: Contro la Juve dobbiamo mostrare chi siamo.
Tonali-Juve, l’ultimo messaggio fa sognare i tifosi bianconeriArriva un nuovo importante annuncio su Sandro Tonali: adesso tutti i tifosi della Juventus sognano in grande. calciomercato.it
McTominay lancia la sfida: Contro la Juve dobbiamo mostrare chi siamoMcTominay, il centrocampista goleador di Conte: «Contro la Juve dobbiamo mostrare chi siamo» Dal mistero alla leadership, dal debutto all’Allianz Stadium alla ... tuttojuve.com
La Juve ci crede per Kolo Muani: l’ostacolo più grande è il Tottenham. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, i bianconeri proporrebbero la formula del prestito secco, come nella scorsa stagione [Di Marzio] facebook
La Juve ci crede per Kolo Muani: l’ostacolo più grande è il Tottenham. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, i bianconeri proporrebbero la formula del prestito secco, come nella scorsa stagione [Di Marzio] x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.