Juve il grande mistero Vlahovic | come lavora quando torna dove va

La Juventus lavora di nuovo con Vlahovic, anche se ancora non ci sono offerte ufficiali. Il giocatore si sta allenando con il preparatore atletico per tornare in campo a marzo, ma il suo futuro resta incerto. La società aspetta, mentre lui accelera i tempi per tornare a disposizione. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se resterà o se partirà.

Tutto cambia e si trasforma in fretta, specie nel calcio. Anche se qualche volta è complicato cambiare il finale di una storia, se compromessa. L'avventura di Vlahovic alla Juve - salvo sorprese - è ai titoli di coda, bisogna attendere solo il 30 giugno per consumare completamente il contratto che in quest'ultimo anno pesa tanto: 4 milioni in più, da aggiungere allo stipendio di 8 milioni per effetto di un bonus alla firma spalmato sul lungo periodo quando arrivò a Torino. Il serbo è alle prese con un infortunio che lo ha costretto a fermarsi alla fine di novembre, per il quale serve ancora un bel po' di pazienza: ora, però, comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel, contando di essere in campo a marzo.

