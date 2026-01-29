Judo Club Sakura un anno di crescita tra nuovi allenatori e cinture nere

Il Judo Club Sakura di Piacenza chiude un anno di crescita. Tra nuovi allenatori e giovani cinture nere, la società si prepara a affrontare il 2025 con entusiasmo. Gli allenamenti sono più intensi e i ragazzi più motivati, segno che il club sta andando nella giusta direzione.

Il Judo Club Sakura di Piacenza guarda al futuro con entusiasmo, forte di un 2025 ricco di traguardi e soddisfazioni. Un anno importante non solo per i tecnici più esperti, ma anche per i giovani atleti che, per la prima volta, si sono affacciati alle attività ufficiali della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam). A conferma della qualità del lavoro svolto in palestra, Francesco Sandalo e Francesco Ferrari hanno superato con successo la graduatoria nazionale e l'esame finale alla sede federale di Ostia, ottenendo la qualifica di Allenatori Fijlkam. Il riconoscimento corrisponde al secondo livello SNaQ, il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi promosso dal Coni, e rappresenta un traguardo di grande valore tecnico e formativo.

