Inquilini morosi Arca dà 114mila all' UniFg per capire perché non pagano | Schiaffo a chi non ce la fa

In città cresce il problema degli inquilini morosi. Arca Capitanata ha deciso di versare 114 mila euro all’Università di Foggia per analizzare le cause di questa situazione. La decisione scatena polemiche: da un lato c’è chi critica la scelta di usare fondi pubblici per studi, dall’altro chi sottolinea la difficoltà di molte famiglie che non riescono a pagare l’affitto. Intanto, Arca continua a puntare sui contratti d’oro e sulla repressione economica, mentre l’emergenza abitativa si fa sempre più pesante.

“Arca Capitanata sceglie la strada dei "contratti d’oro" e della repressione economica, mentre l'emergenza abitativa in città morde". Con queste parole di Michela De Palma - segretaria provincia del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari - ha commentato la spesa di 114mila euro (iva.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

