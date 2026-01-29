In Italia 25.000 minori levati alle famiglie
In Italia, circa 25.000 minori sono stati allontanati dalle famiglie e affidati a oltre 4.800 strutture residenziali. Il costo giornaliero per ogni ragazzo si aggira intorno ai 150 euro, portando la spesa totale dello Stato a circa 1,3 miliardi di euro all’anno.
Sono ospitati in 4.836 strutture residenziali. Il costo medio per ragazzo è di 150 euro al giorno, 1,3 miliardi l’anno a carico dello Stato. Marina Terragni, Garante per l’infanzia: «Dare queste risorse direttamente ai genitori. Gli allontanamenti tornino a essere eccezionali». C’è voluto un documento ufficiale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, diretta da Marina Terragni, per mettere finalmente un punto sulla vicenda della famiglia nel bosco e, più in generale, sui dolorosi allontanamenti dalle famiglie di bambini e ragazzi che, secondo gli ultimi dati del Ministero del lavoro, hanno raggiunto l’incredibile numero di 25. 🔗 Leggi su Laverita.info
