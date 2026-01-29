In Italia 25.000 minori levati alle famiglie

In Italia, circa 25.000 minori sono stati allontanati dalle famiglie e affidati a oltre 4.800 strutture residenziali. Il costo giornaliero per ogni ragazzo si aggira intorno ai 150 euro, portando la spesa totale dello Stato a circa 1,3 miliardi di euro all’anno.

Sono ospitati in 4.836 strutture residenziali. Il costo medio per ragazzo è di 150 euro al giorno, 1,3 miliardi l’anno a carico dello Stato. Marina Terragni, Garante per l’infanzia: «Dare queste risorse direttamente ai genitori. Gli allontanamenti tornino a essere eccezionali». C’è voluto un documento ufficiale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, diretta da Marina Terragni, per mettere finalmente un punto sulla vicenda della famiglia nel bosco e, più in generale, sui dolorosi allontanamenti dalle famiglie di bambini e ragazzi che, secondo gli ultimi dati del Ministero del lavoro, hanno raggiunto l’incredibile numero di 25. 🔗 Leggi su Laverita.info

Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025

Migranti, picco di minori stranieri soli arrivati in Italia: i dati del Viminale confermano la crescita già annunciata dai sindaci delle città: +36% di arrivi in un anno. Il dato complessivo degli approdi è stabile. L'Ismu in vista della Giornata internazionale dei Migr facebook