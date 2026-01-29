Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso posizione sull’assegno che il governo dedica alla difesa rispetto a sanità e istruzione. Durante il Forum Difesa a Roma, Crosetto ha detto che non si può paragonare la spesa militare a quella per servizi come sanità e scuola. Ha insistito che sono settori diversi, e che mettere sullo stesso piano le risorse è un errore grave. Prima di diventare ministro, Crosetto rappresentava i produttori di armi, e ora ribadisce che la priorità sono le forze armate.

Paragonare le spese per Sanità o Istruzione a quelle militari è un grave errore. A spiegarlo ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto (quello che prima di fare il ministro, rappresentavi i produttori e venditori di armi.), intervenuto al Forum Difesa a Roma. “La storia ci sta spiegando che purtroppo la difesa non è una cosa scontata, ma è un prezzo da pagare. E anche se è difficile da comprendere a livello sociale, non puoi metterla in competizione con le altre spese. La spesa per la difesa non dovrebbe essere messa in competizione e in alternativa politica, come si usa fare, con la Sanità, con l’Istruzione, perché è un prerequisito per cui esistono e resistono le libere istituzioni, perché ci sia una sanità e ci sia una scuola”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Impossibile paragonare le spese per Sanità e Istruzione a quelle per la Difesa. Parola del ministro Crosetto

Approfondimenti su Crosetto Ministro

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crosetto Ministro

Impossibile paragonare le spese per Sanità e Istruzione a quelle per la Difesa. Parola del ministro CrosettoPer Crosetto le spese per la Difesa vengono prima di tutto e sono indiscutibili. Inoltre il ministro prepara la sua riserva volontaria di uomini ... lanotiziagiornale.it

“Stephen King è peggiore di qualsiasi storia abbia mai scritto”. Così Stephen King. Impossibile dargli torto. - facebook.com facebook