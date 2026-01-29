A metà pomeriggio si sono visti i primi sorrisi tra i dipendenti, felici per il risultato del referendum interno all’azienda. Poco dopo, tutti sono entrati nella sala riunioni del Consiglio di Amministrazione, che presiede dall’autunno 2023. La riunione è iniziata subito, senza perdere tempo, mentre fuori il clima restava carico di tensione.

A metà pomeriggio l’esultanza per l’esito del voto referendario interno all’azienda e poi subito dentro la riunione del Cd’A che presiede dall’autunno del 2023. Così Italo D’Angelo, presidente di Conerobus, ha commentato ieri la vittoria quasi "bulgara" del "Sì" all’ accordo tra azienda e sindacati sul piano industriale: "A nome del consiglio di amministrazione ritengo doveroso sottolineare come l’esito del compatto voto delle lavoratrici e dei lavoratori della Conerobus spa dimostri l’importanza del dialogo intrapreso, da mesi, con le parti sindacali afferma Italo D’Angelo . I dati economico-finanziari, peraltro, evidenziano che la strada percorsa sta dando buoni risultati per raggiungere l’equilibrio societario e il superamento della crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il voto dimostra l’importanza del dialogo"

Approfondimenti su referendum azienda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

How to Build SO Much Confidence You Stop Doubting Yourself (3 Hours of Truth)

Ultime notizie su referendum azienda

Argomenti discussi: Il voto dimostra l’importanza del dialogo; Voti e pagelle, Novara: Se uno studente passa da 3 a 5 e poi a 7, il suo voto finale è 7. La media aritmetica è un giudizio contabile, sistema catastrofico che sgonfia gli studenti; Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: legittimo il voto il 22 e 23 marzo; Referendum, il Tar respinge il ricorso dei promotori della raccolta firme: confermato il voto il 22 e 23 marzo.

Procaccini e Fidanza (FdI), bene il voto su tecniche genomiche al PeIl voto di oggi in commissione Ambiente sulle nuove tecniche genomiche dimostra che innovazione e rispetto della natura possono convivere, tutelando qualità e sostenibilità. (ANSA) ... ansa.it

Usare una tragedia per spaventare gli italiani e orientare il voto non è informazione: è terrorismo mediatico. Il post rimosso del magistrato e segretario generale dell’ANM Maruotti dimostra una cosa semplice: l’ANM non difende la giustizia, difende il proprio po - facebook.com facebook

L’idiozia del voto al Parlamento Europeo per mandare il #Mercosur alla Corte di Giustizia, dimostra che l’autolesionismo e’ il nostro principale nemico. Pensiamo ancora di poterci permettere di azzoppare l’Europa per raccattare due voti in più. Segno che non x.com