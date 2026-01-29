I vescovi aprono ai transessuali

I vescovi italiani hanno deciso di aprire un dialogo più aperto su temi spesso considerati delicati. Nel documento finale del consiglio permanente della Cei, si chiede ora che nelle parrocchie ci siano figure dedicate ad aiutare le coppie omosex e le persone che hanno fatto la transizione. È una novità rispetto al passato, che potrebbe cambiare il modo in cui la Chiesa si relaziona con queste realtà. La proposta ha già suscitato reazioni diverse tra i credenti e gli addetti ai lavori.

Il documento finale del consiglio permanente della Cei chiede che nelle parrocchie sia presente una figura che possa aiutare le coppie omosex e chi ha fatto la transizione. Don Camillo è sconsolato. Davanti a lui c’è don Francesco, detto don Chichì, il prete arrivato a rivoluzionare la parrocchia. Sono gli anni del Concilio Vaticano II e l’obiettivo è quello di «demistificare». Via il grande Crocifisso dell’altare maggiore, quindi. E via pure l’altare, al suo posto la «tavola calda». La Chiesa, però, a furia di novità, è sempre più vuota. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I vescovi aprono ai transessuali Approfondimenti su Cei Documenti Papa ai vescovi italiani: promuovere “cultura dell’incontro” in stile sinodale Papa ai vescovi italiani, Mons. Baturi: “Clima di amicizia e incoraggiamento” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cei Documenti Argomenti discussi: La Cei sull’Ice a Milano per le Olimpiadi: In Italia la sicurezza sia affidata alle nostre forze dell’ordine; Chiesa in Germania, a febbraio i vescovi eleggono il loro nuovo presidente. I vescovi pregano per il no al referendumInvece di predicare il Vangelo, pontificano sulla riforma Nordio. Zuppi, capo della Cei: «C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che ... panorama.it VATICANO - Papa Leone ai nuovi Vescovi: voi siete i servi della fede del popoloCittà del Vaticano (Agenzia Fides) – Abbiamo 200 vescovi, un solo Papa, e non molto tempo, quindi ne approfitteremo al meglio. Con sollecita premura, venata di umorismo, Papa Leone XIV ha dettato ... fides.org NON SOLO MESSA: QUATTRO CANTIERI APERTI NELLA CHIESA ITALIANA Cari amici, si è concluso il Consiglio Episcopale Permanente e i Vescovi hanno pubblicato il comunicato finale. In questi giorni molti si sono fermati a singole frasi, lette in chiave co - facebook.com facebook Dalle Porte Sante che si aprono ai passi di chi attraversa la soglia: un video che riassume i momenti più intensi del #Giubileo della #Speranza #VaticanNewsIT x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.