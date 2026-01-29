I giudici del Minnesota sono arrivati al limite. Sono sommersi dalle cause legate agli arresti nelle operazioni anti-immigrazione e devono continuamente affrontare i conflitti tra le competenze dello stato e quelle del governo centrale. La situazione potrebbe portare a ritardi e complicazioni nelle decisioni giudiziarie, mentre le tensioni tra le istituzioni aumentano.

Sono oberati dalle cause di chi viene arrestato nelle operazioni anti-immigrazione, e devono gestire i conflitti di competenze tra stato e governo Molte persone denunciano di essere state prelevate da casa senza un mandato e di essere state incarcerate senza accuse e senza prospettive di liberazione, a volte a migliaia di chilometri di distanza. Ci sono anche denunce di violenze fisiche e una causa collettiva per profilazione razziale presentata da un’importante organizzazione di attivisti per i diritti civili. In Minnesota i giudici federali sono 17: sette a tempo pieno e 10 part time. Negli Stati Uniti i giudici federali sono nominati dai presidenti e rimangono in carica a vita, quindi anche quando vanno formalmente in pensione possono continuare a esercitare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I giudici del Minnesota non ce la fanno più

