Bergamo, 28 gennaio 2026 – Doppio harakiri dell’Atalanta, precipitata in otto giorni dall’avere un mezzo piede tra le prime otto, sarebbero serviti tre punti da raccogliere contro Athletic Bilbao e Union St Gilloise, ad un modestissimo 15esimo posto che concede ai bergamaschi solo il vantaggio di poter giocare la partita di ritorno dei playoff a Bergamo contro una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. Va detto che arrivare tra le prime 24 era il vero obiettivo iniziale della Dea, quella di Juric, ma gli obiettivi cambiano strada facendo ed erano cambiati a dicembre dopo un filotto di quattro vittorie contro il Bruges, a Marsiglia, a Francoforte e contro il Chelsea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Harakiri Atalanta: sconfitta anche dal St Gilloise, è fuori dagli ottavi

Harakiri Atalanta: sconfitta anche dal St Gilloise, è fuori dagli ottaviDopo il ko casalingo contro l’Athletic Bilbao, i bergamaschi cedono 1-0 in Belgio e andranno ai playoff. Fatale l’eccessivo turnover di Palladino ... sport.quotidiano.net

Atalanta, finale amaro: sconfitta di misura con l'Union SGL'Atalanta perde 1-0 in casa dell'Union SG, nell'ultima partita del girone di Champions. Decide il gol di Khalaili al 70': niente sogno di accesso diretto agli ottavi, la Dea dovrà guadagnarseli ... fantacalcio.it

L' #Atalanta si rialza subito: 4-0 al #Parma. Il #Bologna fa harakiri: clamorosa rimonta del #Genoa da 0-2 a 3-2 x.com

Harakiri Atalanta Primo tempo di livello e la rete di Scamacca porta la dea al momentaneo secondo posto, cambia la musica nel secondo e l'Athletic Bilbao passa 3-2 a Bergamo, spedendo l'Atalanta al tredicesimo posto Come valutate questa prestazione - facebook.com facebook