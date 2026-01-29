Dopo la partita contro il Milan, Gasperini si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra. L’allenatore della Roma ha spiegato che, nonostante alcune difficoltà, i giocatori hanno dato il massimo e hanno mostrato buone cose in campo. Gasperini ha anche commentato che c’è ancora da lavorare, ma il risultato e l’impegno sono segnali positivi in vista delle prossime sfide.

LEGGI ANCHE: Chukwueze che riscatto al Fulham. Come mai al Milan non ha funzionato? Ecco le differenze Le parole di Gasperini: «Se mi aspettavo Roma terza in campionato e a giocarsi l’accesso alle prime otto di Europa League? No, ma è dall’inizio che cerchiamo di fare il massimo, ogni partita ci ha fatto crescere. Anche contro il Milan, la prestazione ci ha soddisfatto. Anche nelle difficoltà di inizio gennaio con giocatori fuori ed emergenze, ci sia stata un’ulteriore accelerata da parte del gruppo che ci ha portati in alto in classifica. Viaggiamo cercando il massimo da ogni gara, la consapevolezza di questo gruppo è più alta di qualche settimana fa». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gasperini: “La prestazione contro il Milan ci ha soddisfatto”

Approfondimenti su Gasperini Roma

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Roma ko: Gasperini parla del clamoroso errore

Ultime notizie su Gasperini Roma

Argomenti discussi: Gasp: Milan sempre pericoloso anche quando pensi di dominarlo. Malen? Un grande acquisto; Gasp: 'Ora bisogna battere le big in campionato'; Roma, Gasperini: Prestazione di valore contro una squadra forte. Sono soddisfatto; Gasperini post Roma-Milan: Per come si era messa la partita siamo anche contenti. Pellegrini? Sta dando il massimo. Koné si è stirato.

Gasperini elogia la Roma dopo l’1-1 con il Milan: Meritano credito, sono sempre pericolosiLa Roma conquista un pareggio importante contro il Milan secondo in classifica e lo fa con un 1-1 che, per Gian Piero Gasperini, vale molto più di un punto. stadiosport.it

Roma, Gasperini: Vogliamo fare risultato. Mercato? Andrebbe rivisto qualcosaL'allenatore della Roma Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Panathinaikos ... gianlucadimarzio.com

#Roma, #Gasperini: «La prestazione contro il #Milan ci ha soddisfatto. Nonostante l’emergenza di gennaio…» #MilanPress x.com

"Da questa sera ne usciamo forti. Malen straordinario da attaccante" Gasperini elogia la prestazione dei giallorossi. Bene Ghilardi e Malen: "Un acquisto straordinario"! #asroma #RomaMilan #Gasperini #Pellegrini #Malen #Ghilardi #SerieA https://www.rivist - facebook.com facebook