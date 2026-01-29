Formazioni confermate in Europa League

Questa sera l’Aston Villa affronta il Salisburgo nell’ultima partita della fase a gironi di Europa League. La squadra inglese, già qualificata per gli ottavi, scenderà in campo con l’obiettivo di chiudere al meglio il girone. La partita si gioca a Villa Park, senza più pressioni, ma con la voglia di vincere e lasciare un’ottima impressione. La formazione di Dean Smith si prepara a scendere in campo con le facce tranquille, consapevole di aver già conquistato il passaggio del turno.

Resta aggiornato con tutte le notizie sulla squadra di Aston Villa vs RB Salisburgo in Europa League L'Aston Villa si è già qualificata per la fase a eliminazione diretta di Europa League, ma stasera ospiterà comunque l'RB Salisburgo nell'ultima partita della fase di campionato. I Villans sono arrivati??agli ottavi di finale e attualmente sono in testa alla classifica, insieme al Lione. Avendo perso solo una partita in Europa quest'anno, la squadra di Unai Emery vorrà mantenere alto lo slancio in vista della fase successiva della competizione.

