Fnp Cisl Arezzo | premio borsa di studio Luigi Bonfanti all’istituto Vegni Capuzzine di Camucia

Questa mattina l’Fnp Cisl di Arezzo ha consegnato il premio della borsa di studio “Luigi Bonfanti” all’istituto Vegni Capuzzine di Camucia. La cerimonia si è svolta nel plesso scolastico, dove studenti e insegnanti hanno partecipato con entusiasmo. La decisione di assegnare il riconoscimento mira a premiare i giovani meritevoli e a valorizzare l’impegno dell’istituto nella formazione.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – . Nell'aula magna dell'Istituto Vegni Capezzine di Camucia, la FNP CISL di Arezzo ha premiato gli studenti vincitori della borsa di studio intitolata a Luigi Bonfanti, un'iniziativa volta a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e dei valori della convivenza civile tra i più giovani. Il segretario generale FNP CISL Arezzo, Fabrizio Fabbroni, insieme ai responsabili di zona Claudio Venturi e Riccardo Tacconi, ha consegnato i riconoscimenti a Vittoria Serra, Cristian Pieroni, Laura Bonicolini, Filippo Brunori, Felice Brogi e Andrea Terzaroli.

