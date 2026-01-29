L’università americana di Firenze ha ottenuto l’accreditamento dalla Neche, diventando la prima in Italia a riceverlo. L’ateneo può ora dimostrare di rispettare standard elevati di qualità e sostenibilità, un traguardo importante che testimonia il suo livello di eccellenza.

Firenze, 28 gennaio 2026 — The American University of Florence ha ottenuto l’accreditamento da parte della New England Commission of Higher Education (Neche), riconoscimento che attesta come l’ateneo soddisfi criteri rigorosi di eccellenza e sostenibilità istituzionale. The American University of Florence è la prima istituzione privata italiana a ottenere questo importante accreditamento. Un riconoscimento che rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per l’istituzione, frutto di un percorso rigoroso che attesta la piena conformità di The American University of Florence agli standard accademici delle università statunitensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, l’università americana ottiene l’accreditamento Neche: prima in Italia

L'American University of Florence ha ottenuto un riconoscimento importante.

