filmato e segnalato ai carabinieri mentre scarica mobilio e legname

I carabinieri forestali hanno intercettato un imprenditore mentre scaricava mobilio e legname in un’area non autorizzata. Il blitz si è concluso con una denuncia per gestione illecita dei rifiuti. Nei filmati inviati alle forze dell’ordine si vede chiaramente il materiale abbandonato in modo sospetto. Ora gli investigatori cercano di capire se ci siano altri episodi simili nella zona.

Mobilio e rifiuti legnosi di ogni genere: blitz dei carabinieri forestali, denunciato un imprenditore con l’accusa di gestione illecita dei rifiuti. E’ stato grazie al filmato di un cittadino che i militari sono riusciti a risalire al colpevole, immortalato mentre con un camion scaricava vecchi mobili nei pressi di un ex mobilificio a Bottagna per poi successivamente ricaricarli e andarsene. Il testimone ha mostrato ai carabinieri foto e video dai quali era visibile la targa dell’automezzo utilizzato, risultato intestato a una ditta con sede a Vezzano e non autorizzato al trasporto dei rifiuti: l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali era stata sospesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

