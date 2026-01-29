Ernia da rimuovere entro due mesi | aspetta di essere operato da 8 anni

Un uomo aspetta da otto anni di essere operato per un’ernia che dovrebbe essere rimossa entro due mesi. Sono ormai quasi otto anni che aspetta, e nel frattempo la sua condizione non si è migliorata. Sono passati 2.884 giorni dal primo inserimento nella lista d’attesa, ma l’intervento ancora non ha una data. La sua storia mette in evidenza i lunghi tempi di attesa e le difficoltà di un sistema sanitario che, a volte, sembra non riuscire a rispondere subito alle esigenze dei pazienti.

L’odissea di un 76enne di Lecco, in attesa da quasi 8 anni di essere sottoposto a un’operazione per rimuovere un’ernia ombelicale È il 2018 quando l’uomo si reca all’ospedale Manzoni di Lecco, dove il medico lo inserisce in lista d’attesa per un intervento con priorità B, ovvero da eseguire entro e non oltre due mesi. L’intervento, però, nonostante i vari solleciti, non viene mai programmato. Passano ben 5 anni e nel 2023 il settantenne finisce in pronto soccorso per un episodio di occlusione. Viene dimesso dallo stesso ospedale di Lecco con la medesima diagnosi e, dopo altri due anni, ad agosto 2025, viene chiamato dall’Azienda sanitaria per un’ulteriore visita, fissata il mese successivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Lecco, 26 gennaio 2026 – Quando i medici visitarono il signor G.

