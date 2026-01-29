Dopo Trump i complimenti di Calenda l’aspetto fisico della premier non è più tabù

Questa mattina, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha fatto un commento inatteso sulla premier Giorgia Meloni. In un contesto in cui di solito si parla di politica, questa volta si è concentrato sul suo aspetto fisico. Non si trattava di una critica o di un complimento sul suo operato, ma di un apprezzamento che ha lasciato tutti un po’ sorpresi. La discussione sull’immagine della presidente è uscita dal solito ambito istituzionale e si è fatta più personale.

Roma, 29 gen. (askanews) – Un complimento alla presidente del Consiglio. Ma non un complimento su quello che sta facendo come presidente del Consiglio, un complimento-complimento di quelli che hanno a che fare con la cosa più interpretabile, interpretata e sacra che c’è: il corpo. Si può fare un complimento di questo tipo alla donna che guida il governo senza che diventi una mancanza di rispetto, un modo per sminuirne l’azione politica, comunque la si pensi, o per fare mostra di vecchi stereotipi? Certo, qualcuno si chiederà se un tale complimento sia mai stato rivolto a un uomo, mentre sedeva a Palazzo Chigi: erano “in forma” Berlusconi, Renzi, Gentiloni, Conte? Non lo sappiamo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La PSL Scale è un sistema di valutazione dell'aspetto fisico sviluppato dagli adolescenti, utilizzato nel mondo di Looksmaxxer.

