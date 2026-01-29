Dingo abbattuti in Australia dopo la morte di una turista | la decisione del governo scatena le proteste

Il governo australiano ha deciso di abbattere alcuni dingo sull’isola di K’gari, dopo la morte di una turista. La decisione ha scatenato proteste tra i residenti e gli attivisti, che chiedono alternative più sicure. La turista è rimasta vittima di un attacco e ora la questione diventa un caso di sicurezza pubblica. Le autorità sostengono che è necessario intervenire per evitare altri incidenti, ma molti criticano questa scelta come troppo drastica. La polemica continua a dividere opinioni e a tenere banco nel dibattito pubblico.

