Dingo abbattuti in Australia dopo la morte di una turista | la decisione del governo scatena le proteste
Il governo australiano ha deciso di abbattere alcuni dingo sull’isola di K’gari, dopo la morte di una turista. La decisione ha scatenato proteste tra i residenti e gli attivisti, che chiedono alternative più sicure. La turista è rimasta vittima di un attacco e ora la questione diventa un caso di sicurezza pubblica. Le autorità sostengono che è necessario intervenire per evitare altri incidenti, ma molti criticano questa scelta come troppo drastica. La polemica continua a dividere opinioni e a tenere banco nel dibattito pubblico.
Dopo la morte di una turista sull’isola di K’gari, le autorità hanno deciso di abbattere alcuni dingo. Sei animali sono già stati abbattuti tra molte proteste.🔗 Leggi su Fanpage.it
