Dal boom delle analcoliche alla mixology in Fiera arrivano le nuove tendenze del beverage

A due settimane dall’apertura, la fiera Beer&Food Attraction si prepara a mostrare le ultime novità del settore beverage. Tra le tendenze più in vista, spiccano le analcoliche e la mixology, che attirano sempre più appassionati e professionisti. La fiera si conferma come il punto di riferimento europeo per scoprire cosa cambia nel mondo delle bevande e del fuori casa.

A due settimane dall'apertura, Beer&Food Attraction (15-17 febbraio) si presenta come il principale osservatorio europeo sulle nuove tendenze del beverage e del fuori casa, con numeri che raccontano un mercato in forte evoluzione e grandi novità in fiera. Il mondo della birra resta centrale.

