Dai portoni agli impianti d’allarme Azienda sempre più specializzata

Da oltre dieci anni, Quattromatic Automazioni lavora per migliorare i sistemi di sicurezza dei clienti. L’azienda di Castel Maggiore ha ampliato il suo raggio d’azione, passando dai portoni agli impianti d’allarme. La crescita è continua e i clienti riconoscono la professionalità di chi mette l’esperienza al primo posto, offrendo soluzioni sempre più affidabili e aggiornate.

L'esperienza al servizio del cliente da oltre 10 anni. E' un percorso in costante ascesa quello di Quattromatic Automazioni, con sede al civico numero 7 di via Di Vittorio a Castel Maggiore (www.4maticautomazioni.it), dal 2015 autentico punto di riferimento per quanto riguarda progettazione, installazione e manutenzione di ingressi automatici, porte e portoni garage, baie di carico e impianti di allarme e videosorveglianza. Un sogno nato dall'esperienza ultraventennale nel settore dei tre fondatori: Thomas Vicentini, Andrea Orlandini e Gianluca Guidetti. Con le idee chiare: "Portare nel mondo delle automazioni un modello basato su tecnologia avanzata, prevenzione e massima attenzione alla sicurezza – raccontano i tre –.

