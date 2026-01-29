Courier | Sinner quasi perfetto ma Alcaraz sa frenarlo E Musetti col rovescio ha un vantaggio che
Questa settimana i tennisti italiani si sfidano con i migliori al mondo. Sinner gioca bene, quasi perfetto, ma Alcaraz riesce sempre a frenarlo. Musetti invece mostra un vantaggio col rovescio, che potrebbe fare la differenza. L’ex campione americano, vincitore due volte a Melbourne, dice che Jannik può migliorare ancora, soprattutto a rete, e cerca anche lui di controllare il gioco come fa Carlos. La partita si fa interessante e tutto può ancora cambiare.
Jim Courier sa cosa vuol dire vincere l’Australian Open. Due dei quattro Slam che ha nella stanza dei trofei, non troppo in vista per non mettere pressione ai figli, li ha conquistati a Melbourne (gli altri due al Roland Garros). Uno l’ha festeggiato con un tuffo nell’inquinatissimo Yarra. Eppure è sopravvissuto. Ex numero 1 al mondo, ha avuto il massimo della sua fioritura tennistica tra il 1991 e 93, con le vittorie di Parigi e Melbourne, e le finali a Wimbledon e Us Open prima di dire basta relativamente presto, perseguitato dagli infortuni. Il tennis ora lo vive da un’altra prospettiva, come commentatore per Eurosport Hbo Max e anche sul campo, nelle interviste post match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
