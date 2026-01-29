Questa settimana i tennisti italiani si sfidano con i migliori al mondo. Sinner gioca bene, quasi perfetto, ma Alcaraz riesce sempre a frenarlo. Musetti invece mostra un vantaggio col rovescio, che potrebbe fare la differenza. L’ex campione americano, vincitore due volte a Melbourne, dice che Jannik può migliorare ancora, soprattutto a rete, e cerca anche lui di controllare il gioco come fa Carlos. La partita si fa interessante e tutto può ancora cambiare.

Jim Courier sa cosa vuol dire vincere l’Australian Open. Due dei quattro Slam che ha nella stanza dei trofei, non troppo in vista per non mettere pressione ai figli, li ha conquistati a Melbourne (gli altri due al Roland Garros). Uno l’ha festeggiato con un tuffo nell’inquinatissimo Yarra. Eppure è sopravvissuto. Ex numero 1 al mondo, ha avuto il massimo della sua fioritura tennistica tra il 1991 e 93, con le vittorie di Parigi e Melbourne, e le finali a Wimbledon e Us Open prima di dire basta relativamente presto, perseguitato dagli infortuni. Il tennis ora lo vive da un’altra prospettiva, come commentatore per Eurosport Hbo Max e anche sul campo, nelle interviste post match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Courier: "Sinner quasi perfetto, ma Alcaraz sa frenarlo. E Musetti col rovescio ha un vantaggio che..."

Approfondimenti su Sinner Alcaraz

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sinner Alcaraz

Courier: Sinner quasi perfetto, ma Alcaraz sa frenarlo. E Musetti col rovescio ha un vantaggio cheL'ex campione Usa, vincitore due volte a Melbourne: Jannik forse può ancora crescere solo a rete, e in campo cerca la stessa cosa che cerca Carlos: dominare l'avversario. Lorenzo può ambire a uno Sla ... msn.com

Sinner, lo scatto di Laila rivela tutto: ecco dove preparerà l'assalto agli Australian OpenVacanze quasi finite per Jannik Sinner, che si gode gli ultimi giorni di totale relax in vista dell'inizio della preparazione atletica, primo passo lungo il percorso che lo condurrà all'appuntamento ... ilgiornale.it

Courier elogia #Sinner, Jannik risponde così: "Non sono bravo in matematica..." x.com

Sinner intervistato da Jim Courier dopo aver battuto Shelton agli Australian Open: C. «Shelton ha probabilmente il servizio più potente del mondo, anche oggi ha toccato 232 km/h, ti dà neanche mezzo secondo per reagire, come fai a rispondere» J."Non son - facebook.com facebook