Con la pubblicazione delle convocazioni, sono partite le prove orali del concorso per i docenti di scuola secondaria. Le commissioni sono state formate e le lettere di avvio estratte, ora si può procedere con le prove. Gli insegnanti interessati si preparano a sostenere le sessioni che, in molte regioni, sono già in corso o si apprestano a partire.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia – primo turno prove orali – Le prove orali del primo turno inizieranno il 19.02.2026 ore 15:00 e termineranno il 08.04.2026 ore 15:00 Emilia-Romagna – prova orale – Le prove orali avranno inizio l’11 febbraio 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Ultime notizie su PNRR3 Docenti

Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR3: comincia la prova orale. Diretti verso le assunzioni del 2026 [LO SPECIALE]; Scuola, concorsi PNRR3; Concorso docenti PNRR3: ammissione alla prova orale, scioglimento della riserva e voto minimo – Tutto ciò che c’è da sapere.

Prova orale concorso docenti PNRR3: come funziona, quanto dura e cosa chiedono davvero alla lezione simulataSe sei arrivato fin qui, vuol dire che lo scritto del concorso docenti PNRR3 l’hai superato. Hai guardato il punteggio mille volte, hai controllato le graduatorie regionali e ora la parola che ti gira ... alphabetcity.it

Concorso docenti PNRR3 secondaria, ecco dove visualizzare SI o NO alla prova oraleConcorso docenti PNRR3, in corso di pubblicazione le ammissioni alla prova orale per il bando DDG n. 2939/2025. Completate le verifiche tecniche, il risultato rimane subordinato allo svolgimento di ev ... orizzontescuola.it

Decreto seconda integrazione nomina commissione concorso Secondaria- PNRR3- classe AM2B 27.01.2026 x.com

Convocazioni prove orali infanzia e primaria - aggiornamento di martedì 27 gennaio - #concorso #concorsopnrr3 #docenti facebook