Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR3 pronto a partire. Sono state estratte le lettere che daranno il via alle prove orali, segnando un passo importante per i candidati di infanzia, primaria e scuola secondaria. Le prove si svolgeranno a breve, con le date ancora da definire.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ultime notizie su Concorso Docenti

