Comune due bocciature e molti dubbi

Il Comune di Bologna ha ricevuto due bocciature su questioni importanti. La delibera sui limiti di 30 km all’ora è stata respinta, così come altre proposte. Palazzo d’Accursio definisce tutto come banalità formali, ma i dubbi restano. La città si interroga sul futuro delle politiche di sicurezza e mobilità.

Il Comune di Bologna è stato bocciato sulla delibera dei 30 km all’ora e su altre questioni. Secondo Palazzo d’Accursio si tratta di banalità formali. Sorge però spontanea una domanda: ma chi li scrive i testi di questi provvedimenti? È qualcuno capace o incapace, e comunque stipendiato? Perché se tali provvedimenti provengono da dipendenti o consulenti laureati forse dovremmo cambiarli visto che li paghiamo noi. Davide Sirola Risponde Beppe Boni Certe decisioni, come il divieto dei 30 km all’ora sul 70% della città, nascono dall’intreccio tra la politica e i tecnici. L’amministrazione sceglie una strada, a volte in base all’ideologia, e i tecnici devono confezionare l’abito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

