Comune due bocciature e molti dubbi

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna ha ricevuto due bocciature su questioni importanti. La delibera sui limiti di 30 km all’ora è stata respinta, così come altre proposte. Palazzo d’Accursio definisce tutto come banalità formali, ma i dubbi restano. La città si interroga sul futuro delle politiche di sicurezza e mobilità.

Il Comune di Bologna è stato bocciato sulla delibera dei 30 km all’ora e su altre questioni. Secondo Palazzo d’Accursio si tratta di banalità formali. Sorge però spontanea una domanda: ma chi li scrive i testi di questi provvedimenti? È qualcuno capace o incapace, e comunque stipendiato? Perché se tali provvedimenti provengono da dipendenti o consulenti laureati forse dovremmo cambiarli visto che li paghiamo noi. Davide Sirola Risponde Beppe Boni Certe decisioni, come il divieto dei 30 km all’ora sul 70% della città, nascono dall’intreccio tra la politica e i tecnici. L’amministrazione sceglie una strada, a volte in base all’ideologia, e i tecnici devono confezionare l’abito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Approfondimenti su Comune Bologna

Per molti è un luogo comune leggere prima di dormire. Eppure ha molti vantaggi su corpo e mente

Lagosanto, l’indagine sugli embrioni. Il racconto di due donne in cura: "Il protocollo lasciava molti dubbi"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Comune Bologna

Argomenti discussi: Chi fa causa per i voti a scuola; Aumento dell'IVA per l'esercito, arrivano bocciature da destra e sinistra; Lucca e Lang, da colpi estivi a bocciature da parte di Conte; Leon Bailey lascia la Roma: prestito interrotto, ritorno all’Aston Villa.

comune due bocciature eVerso la bocciatura la richiesta di nuova antenna telefonicaComune e Soprintendenza hanno bocciato la richiesta avanzata da INWIT per la realizzazione di un nuovo ripetitore al Marco Polo. Intanto i residenti si erano già mobilitati con un documento di osserva ... noitv.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.