Casa ecco perché i mutui non scendono più

Da ilgiornale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi i mutui non calano più, nonostante le decisioni della Bce di tagliare i tassi di interesse. Dal 2024, i tassi sono scesi dal 3 al 2%, ma le banche continuano a mantenere i prezzi delle nuove rate elevati. Anche lo spread tra Btp e Bund si è ridotto, passando da 150 a meno di 60 punti, e l’inflazione, che nel 2022 aveva raggiunto il 9%, ora si stabilizza sotto il 2%. Tuttavia, i mutuatari devono fare i conti con questo scenario, che

Dalla fine del 2024 la Bce ha tagliato i tassi di 100 punti, dal 3 al 2%; lo spread tra Btp e Bund è sceso da 150 a meno di 60 punti; l’inflazione (arrivata fino alla soglia del 9% nel 2022) si è addomesticata sotto al 2 per cento. Eppure, per chi sta programmando di comprare una casa e di accendere un mutuo, le prospettive non sono invitanti: il tasso fisso sta tornando al 4% e quello variabile resta poco più sotto. I tempi dei tassi all’1% o anche meno sono finiti: un ritorno in tempi ragionevoli è da escludere. Vediamo perché. Prima di tutto i prezzi: l’immobiliare si mantiene su quotazioni massime, cresciute molto dopo la pandemia, specie nelle grandi città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

casa ecco perch233 i mutui non scendono pi249

© Ilgiornale.it - Casa, ecco perché i mutui non scendono più

Approfondimenti su Casa Mutui

Mutui, oggi il tasso variabile conviene ma gli italiani preferiscono il fisso anche se le rate costano di più. Ecco perché

"Più mutui prima casa e ristrutturazioni"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

AFFITTI IMPAZZITI: Ecco Perché Stanno Salendo Ovunque (e cosa cambia in Italia)

Video AFFITTI IMPAZZITI: Ecco Perché Stanno Salendo Ovunque (e cosa cambia in Italia)

Ultime notizie su Casa Mutui

Argomenti discussi: Casa, ecco perché i mutui non scendono più; Mutui, perché i tassi di interesse stanno aumentando nonostante i cali della Bce; Sogni una casa in Sicilia? Ecco perché l’isola ha conquistato gli investitori stranieri; Abusi, diritti negati e non servono ai rimpatri: ecco perché i Cpr sono da abolire.

casa ecco perché iSenza caparra, niente casa? Ecco perché è l’elemento chiave della propostaPerché la caparra nella compravendita immobiliare è così importante? Questo elemento gioca un ruolo ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.