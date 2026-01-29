Casa ecco perché i mutui non scendono più
Negli ultimi mesi i mutui non calano più, nonostante le decisioni della Bce di tagliare i tassi di interesse. Dal 2024, i tassi sono scesi dal 3 al 2%, ma le banche continuano a mantenere i prezzi delle nuove rate elevati. Anche lo spread tra Btp e Bund si è ridotto, passando da 150 a meno di 60 punti, e l’inflazione, che nel 2022 aveva raggiunto il 9%, ora si stabilizza sotto il 2%. Tuttavia, i mutuatari devono fare i conti con questo scenario, che
Dalla fine del 2024 la Bce ha tagliato i tassi di 100 punti, dal 3 al 2%; lo spread tra Btp e Bund è sceso da 150 a meno di 60 punti; l’inflazione (arrivata fino alla soglia del 9% nel 2022) si è addomesticata sotto al 2 per cento. Eppure, per chi sta programmando di comprare una casa e di accendere un mutuo, le prospettive non sono invitanti: il tasso fisso sta tornando al 4% e quello variabile resta poco più sotto. I tempi dei tassi all’1% o anche meno sono finiti: un ritorno in tempi ragionevoli è da escludere. Vediamo perché. Prima di tutto i prezzi: l’immobiliare si mantiene su quotazioni massime, cresciute molto dopo la pandemia, specie nelle grandi città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
