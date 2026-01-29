Campocatino neve e boom di turisti scatta il piano sicurezza dei Carabinieri

Da frosinonetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nevicate abbondanti delle ultime settimane hanno coperto di bianco le vette dei Monti Ernici, attirando molti turisti a Campocatino. La presenza crescente di visitatori ha spinto i Carabinieri a mettere in campo un piano sicurezza per gestire la situazione e garantire l’ordine. Sul posto, pattuglie e controlli sono aumentati per evitare incidenti e assicurare che tutti possano godersi il paesaggio in sicurezza.

Le abbondanti nevicate che nelle ultime settimane hanno imbiancato le vette dei Monti Ernici hanno regalato a Campocatino, nel territorio di Guarcino, uno scenario suggestivo che ha richiamato un notevole flusso di visitatori. L'apertura degli impianti sciistici e la piena operatività delle strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, in particolare durante i fine settimana, rendendo necessario un potenziamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. In questo contesto, la Stazione Carabinieri di Guarcino ha dispiegato un dispositivo di controllo capillare per garantire la tranquillità di turisti e sportivi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Monti Ernici

Scatta il "Piano neve": i carabinieri rafforzano i controlli in strada

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Monti Ernici

Parco della neve, è boom. San Simone vince la sfidaSi riaccendono i motori a San Simone di Valleve: non sono ancora quelli «pesanti» delle grandi seggiovie, rimaste in silenzio anche per questa stagione, ma quelli di un nuovo Parco della neve ... ecodibergamo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.