Campocatino neve e boom di turisti scatta il piano sicurezza dei Carabinieri

Le nevicate abbondanti delle ultime settimane hanno coperto di bianco le vette dei Monti Ernici, attirando molti turisti a Campocatino. La presenza crescente di visitatori ha spinto i Carabinieri a mettere in campo un piano sicurezza per gestire la situazione e garantire l’ordine. Sul posto, pattuglie e controlli sono aumentati per evitare incidenti e assicurare che tutti possano godersi il paesaggio in sicurezza.

Le abbondanti nevicate che nelle ultime settimane hanno imbiancato le vette dei Monti Ernici hanno regalato a Campocatino, nel territorio di Guarcino, uno scenario suggestivo che ha richiamato un notevole flusso di visitatori. L'apertura degli impianti sciistici e la piena operatività delle strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, in particolare durante i fine settimana, rendendo necessario un potenziamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. In questo contesto, la Stazione Carabinieri di Guarcino ha dispiegato un dispositivo di controllo capillare per garantire la tranquillità di turisti e sportivi.

