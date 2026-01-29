Camera | Ricciardi scrive a Fontana ' no spazio per chi disprezza valori democratici'

Riccardo Ricciardi scrive a Lorenzo Fontana per denunciare la presenza di personaggi di estrema destra alla conferenza stampa di domani alla Camera. Il deputato del M5S esprime forte contrarietà, parlando di valori democratici disprezzati e di rischi per il confronto parlamentare.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per esprimere 'indignazione e forte contrarietà' alla conferenza stampa di domani alla Camera alla presenza di personaggi che appartengono a sigle dichiaratamente razziste, xenofobe e artifici di pestaggi e spedizioni punitive verso avversari politici. Per Ricciardi, che ha chiesto l'annullamento dell'evento, 'è inconcepibile dare ospitalità nelle istituzioni a coloro che mostrano costante disprezzo per i valori democratici e promuovono violenza e odio politico'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

