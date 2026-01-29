Bione un macigno da 31 milioni per il Comune | Rischio enorme è un falso partenariato

Questa mattina le minoranze hanno denunciato un investimento da 31 milioni di euro per il progetto di riqualificazione del centro sportivo del Bione. Secondo i loro calcoli, 600 mila euro di soldi pubblici sono stati spesi senza risultati concreti. Il Comune definisce il progetto un “falso partenariato” e mette in guardia sul rischio di sprechi eccessivi. La polemica è aperta e le opposizioni chiedono chiarimenti urgenti.

